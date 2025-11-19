В Госдуме предложили увеличить выплаты многодетным родителям в декрете

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила ввести прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми.

Парламентарий направила обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложениями по реформированию системы выплат. Для родителей четвертого ребенка депутаты предусмотрели отпуск продолжительностью до 4,5 лет с выплатой 90% от среднего заработка. При рождении пятого и последующих детей предлагают установить отпуск до 5,5 лет со 100% сохранением зарплаты.

Инициатива предполагает предоставление отпуска любому из родителей с возможностью разделения между супругами. Также предусмотрены гибкий график работы без потери права на выплаты и возможность частичной занятости, сообщает 360.ru.

По мнению Лантратовой, такие меры помогут сохранить профессиональный потенциал женщин и снизят риски утраты квалификации во время длительного отпуска по уходу за детьми.