Троих мигрантов привлекли к ответственности после рейда в Репино

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели профилактический рейд в хостеле на Луговой улице в Репино.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, операция была направлена на проверку соблюдения миграционного законодательства. В мероприятии участвовали несколько подразделений главка, включая миграционную службу и кинологов с собаками.

Полицейские установили личности и проверили документы более чем у 250 мигрантов. Данные сверяли с реестром контролируемых лиц для выявления нарушителей. Проверка проводилась в ранние утренние часы, когда большинство людей находилось в помещениях.

Многие из постояльцев не вызвали подозрений у правоохранителей. Однако несколько человек были доставлены в отдел для дополнительной проверки. Для обеспечения доступа в некоторые комнаты сотрудникам пришлось применить физическую силу.

Троих мигрантов привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение режима пребывания в России». Подобные рейды проводятся регулярно в разных районах города. Мероприятия позволяют контролировать миграционную ситуацию в Северной столице.