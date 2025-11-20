МЧС предупредило о гололедице в Петербурге в пятницу

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 21 ноября в городе ожидается налипание мокрого снега и образование гололедицы. Специалисты ведомства прогнозируют ухудшение дорожной обстановки и рекомендуют горожанам соблюдать повышенную осторожность.

Выпадение мокрого снега приведет к снижению видимости и ухудшению сцепления с дорогой. Сотрудники МЧС рекомендуют водителям быть особенно внимательными и заранее подготовить транспортные средства к сложным погодным условиям.

Автомобилистам спасатели советуют переобуть машины в зимнюю резину и проверить технические жидкости. Специалисты также рекомендуют увеличить дистанцию и избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления на скользкой дороге.

Пешеходам эксперты МЧС рекомендуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. В темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде для обеспечения лучшей видимости на проезжей части.

Сотрудники ведомства отдельно обращают внимание на необходимость помощи пожилым людям в таких условиях. При получении травм специалисты настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.