Меган Маркл рассказала о детской непосредственности принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала откровенное интервью о семейной жизни с принцем Гарри и совершенных ошибках.

По информации издания The Mirror, супруга принца Гарри рассказала о детской непосредственности мужа, которая проявляется в его мировосприятии. Она отметила, что его игривость и способность удивляться окружающему миру оказали влияние на ее собственную жизнь.

Меган Маркл признала, что совершала ошибки после принятия решения покинуть королевскую семью в 2018 году. По ее словам, неудачи позволяют извлекать ценные уроки и двигаться вперед в личностном развитии.

Особое внимание герцогиня уделила вопросам воспитания детей — принца Арчи и принцессы Лилибет. Как сообщается, она изучает специализированную литературу и применяет собственный подход, отличающийся от методов ее матери Дории Рагланд.