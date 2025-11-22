Число жертв наводнений во Вьетнаме увеличилось до 55 человек

В результате масштабных наводнений в центральных провинциях Вьетнама погибли 55 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, а экономический ущерб превысил 340 миллионов долларов.

Количество погибших в результате наводнений, паводков и оползней в центральных провинциях Вьетнама достигло 55 человек. По данным на утро субботы, 13 человек остаются пропавшими без вести, сообщает вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.

Наиболее серьезные последствия стихии зафиксированы в провинциях Даклак и Кханьхоа, где погибли 27 и 14 человек соответственно. Экономический ущерб от природных катастроф оценивается в 340 миллионов долларов. Вода разрушила или повредила 946 жилых строений, затопила 28,4 тысячи домов и уничтожила 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

Транспортная инфраструктура получила серьезные повреждения. Автотрассы национального значения перекрыты в 16 местах, местные дороги — в 180 местах. Также было прервано железнодорожное сообщение между центральными и южными регионами страны. Российские туристы, находившиеся в зоне бедствия были эвакуированы в безопасные районы.