Депутаты Госдумы предложили разрешить временную регистрацию в апартаментах

В Государственной думе России рассматривают возможность наделить апартаменты особым правовым статусом, который разрешит оформлять в них временную регистрацию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что перевод апартаментов в статус жилых помещений практически невозможен после отклонения соответствующего законопроекта. По его словам, разрешение временной регистрации в нежилых помещениях привело бы к распространению этой практики на все объекты нежилого фонда.

В качестве компромиссного решения парламентарий призвал закрепить за апартаментами особый статус — недвижимое имущество, пригодное для временного проживания, с правом оформления временной регистрации. Депутат подчеркнул, что конкретные требования к апартаментам и порядок их признания должны устанавливаться правительством РФ.

В случае принятия инициативы владельцы апартаментов не получат социальных гарантий, включая прикрепление к поликлиникам, детским садам и школам. Владимир Кошелев напомнил, что МВД ранее уже обращалось в правительство с предложением разрешить регистрацию в нежилых помещениях.

Для реализации этой инициативы требуется законодательное определение понятия «апартаменты», поскольку Жилищный кодекс сейчас предусматривает только две категории помещений — жилые и нежилые.

По действующим правилам, граждане обязаны иметь регистрацию по месту жительства или пребывания, при этом временная регистрация оформляется при проживании не по основному адресу свыше 90 дней.