Петербуржцам рекомендуют брать справки после падения на льду

Жителям Санкт-Петербурга советуют фиксировать обстоятельства получения травм при падении на скользких поверхностях зимой. Справки позволят претендовать на компенсацию расходов, связанных с лечением.

Как пояснил руководитель проекта Ступенька.рф Виталий Самойлов, при происшествии необходимо зафиксировать место падения с помощью фото- и видеосъемки, а также установить контакты свидетелей. По словам специалиста, обязательным условием является обращение в медицинское учреждение для оформления справки о полученных повреждениях.

В ситуациях с серьезными травмами эксперт рекомендовал вызывать сотрудников полиции для составления официального акта осмотра.

Для получения компенсации необходимо сохранять все финансовые документы: чеки на лекарства, счета за медицинские обследования, билеты на проезд до лечебных учреждений и больничные листы, добавил Самойлов в беседе с МК.

Ответственность за безопасность территорий распределяется между управляющими компаниями, арендаторами торговых помещений, бюджетными учреждениями и подрядными организациями. Собранные документы позволят обратиться за возмещением расходов к организации, ответственной за безопасность соответствующей территории.