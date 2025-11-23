В воскресенье движение троллейбуса № 40 по улицам Петербурга восстановили

Троллейбусный маршрут № 40 возобновил работу в Санкт-Петербурге в воскресенье после завершения аварийного ремонта коммунальных сетей на Коломяжском проспекте.
Согласно информации пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс», транспорт следует по стандартной схеме от Светлановского проспекта через Светлановскую площадь, Богатырский проспект, проспект Испытателей и Коломяжский проспект с возвратом на Богатырский проспект. Далее маршрут продолжается по Торфяной дороге до подъездного пути станции метрополитена «Старая Деревня».
Представители предприятия подтвердили, что выполненные ремонтные мероприятия обеспечили нормальное функционирование электротранспорта на указанном участке дорожной инфраструктуры.