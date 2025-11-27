Адвокат Добровинский опроверг слухи о фиктивном разводе Дибровых

Юрист Александр Добровинский опроверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых.

В социальных сетях Добровинский сообщил, что не знает о возможной выгоде любой из сторон от этого развода, и назвал источник слухов недостаточно осведомленным.

Ранее неизвестная женщина, представлявшаяся подругой семьи, заявляла об инсценировке развода, связывая это с пиар-интересами и финансовыми соображениями. По ее словам, для усиления эффекта планировали привлечь друга семьи Романа Товстика, сообщает NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров уехал из России. По имеющимся данным, он сейчас находится на Бали и временно избегает публичности.