За день на дорогах Ленобласти произошло 16 аварий

За минувшие сутки на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 335 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали десять человек.

Согласно оперативным данным Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за 26 октября на территории региона зафиксировано 335 дорожно-транспортных происшествий.

В Ленинградской области произошло 16 дорожных инцидентов, один из которых привел к травмированию участника движения.

На территории Санкт-Петербурга за аналогичный период зарегистрировано 319 случаев дорожно-транспортных происшествий, девять из которых сопровождались получением травм участниками движения.

За отчетные сутки на всей территории региона не зафиксировано дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.