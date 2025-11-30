Концерт Долиной во Владивостоке собрал 70% зрителей

Концерт Ларисы Долиной во Владивостоке собрал около 70% зрителей при отсутствии возвратов билетов. Представители концертной площадки оценили данный показатель как положительный.

Выступление народной артистке России во Владивостоке 29 ноября собрал около 70% зрителей от общей вместимости зала «Концерт Холла» во Владивостоке. По информации представителей площадки, возвратов купленных билетов не было.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном массовом отказе зрителей от посещения концертов певицы из-за судебных разбирательств вокруг ее недвижимости.

Программа «Юбилей в кругу друзей» включила как классические хиты, так и новые музыкальные композиции исполнительницы. По данным систем бронирования, на предстоящее выступление певицы в Хабаровске 2 декабря остается меньше 30 свободных мест из 680 возможных.

Отметим, что параллельно в Государственной думе продолжается обсуждение законодательной инициативы, касающейся судебной практики по жилищным спорам, связанной с делом Долиной.