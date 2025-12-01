Директор стройфирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 200 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый создал схему фиктивного документооборота. Он внес в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с фирмами-однодневками. Также были выстроены фиктивные отношения с реальными контрагентами, что позволило уклониться от уплаты налогов.

В ходе совместной работы следователей и налоговых органов выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности. Фигурант скрывал имущество и денежные средства организации, чтобы избежать взыскания в счет погашения налоговой задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Во время расследования правоохранители допросили свидетелей, в том числе из шести регионов России, собрали вещественные доказательства и провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого.

По ходатайству следствия были арестовали счета организации и имущество фигуранта, включая активы в других регионах, чтобы обеспечить возмещение ущерба бюджету. Следственная группа сочла доказательства достаточными, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.