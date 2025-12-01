Торги по продаже здания Главпочтамта за 1,2 млрд рублей отменены

Представители «Почты России» отменили аукцион по продаже здания Главпочтамта. Торги были запланированы на 16 января 2026 года с начальной ценой 1,2 миллиарда рублей.

АО «Почта России» отменило проведение торгов по продаже исторического здания на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном портале ГИС «Торги» 1 декабря, спустя три дня после появления информации о планируемой продаже объекта за 1,2 миллиарда рублей.

Прием заявок от потенциальных инвесторов начался 27 ноября и должен был продлиться до 12 января 2026 года, однако процедура была прервана на ранней стадии.

Решение отменить торги приняли через несколько дней после того, как тот же продавец успешно продал полуразрушенный пакгауз Варшавского вокзала за 174 миллиона рублей.

Отметим, что здание Главпочтамта является объектом культурного наследия федерального значения. Однако дом закрыт с 2019 года, а его фасады укрыты защитной сеткой. Ранее стало известно о планах продать объект под гостиницу, офисы и общественное пространство. Официальные причины отмены аукциона не раскрываются.