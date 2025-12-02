В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 23% за неделю

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями с увеличением числа случаев гриппа.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 48-й неделе эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 23% по сравнению с предыдущей неделей. В Ленинградской области рост составил 7%, при этом эпидемические пороги не превышены ни в одном из субъектов.

На текущий момент в Санкт-Петербурге прививку от гриппа получили свыше 3,3 млн человек, включая 587 тысяч детей. Это составляет 59,2% от общего населения города.

В Ленинградской области вакцинировано свыше 1,2 млн жителей, из них 221 тысяча детей, что соответствует 61% охвата. Ведомство напоминает, что сделать прививку еще не поздно, особенно это важно для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Для снижения рисков распространения инфекций специалисты рекомендуют избегать массовых мероприятий и ограничивать контакты при недомогании. Также важно регулярно проветривать помещения и соблюдать правила гигиены рук.