Арбитражный суд оштрафовал Первый канал на 300 тысяч за песню «Мама»

Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав на песню «Мама».

Как сообщает издание «Москва.ру», иск против медиахолдинга подала компания «Креатив Медиа», обладающая правами на композицию. Причиной стало использование песни в финальном выпуске шоу «Голос. Дети» четвертого сезона.

Видео с выступлением Денизы Хекилаевой, где звучит спорная композиция, было опубликовано на официальном сайте канала 28 апреля 2017 года. Правообладатель подтвердил, что лицензионные договоры от 2015 и 2017 годов на использование песни действовали и не были расторгнуты.

Это уже не первое подобное нарушение со стороны Первого канала, и фрагмент с песней продолжал находиться в открытом доступе. В январе 2025 года «Креатив Медиа» направила претензию, но ответа не получила и обратилась в суд.

Представители телеканала пытались оспорить иск, заявив о повторном характере спора и возможном урегулировании прав продюсером программы. Однако они не предоставили суду никаких подтверждающих документов, поэтому их доводы не были приняты во внимание.

Суд признал нарушение системным и учел длительность незаконного размещения материала. Изначально истец требовал 600 тысяч рублей компенсации, но суд счел эту сумму чрезмерной и снизил ее ровно вдвое. Для Первого канала подобные иски уже стали регулярной судебной практикой.