Эксперт объяснила правила расчета налога с лотерейных призов

Обязанность по уплате налога с выигрыша в лотерею зависит от размера полученной суммы.

Как сообщает RuNews24.ru, разъяснения по этому вопросу дала налоговый консультант Ольга Соснина. При доходе менее 4 тысяч рублей за год платить налог не требуется. Если общая сумма выигрышей превысит этот необлагаемый минимум, то удерживается 13% с разницы.

Для доходов от 4 до 15 тысяч рублей действует аналогичный порядок расчета. В этом случае выигравшему также необходимо самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.

При призах свыше 15 тысяч рублей обязанность по расчету и перечислению налога ложится на компанию-организатора. Победитель получает сумму уже за вычетом сбора, и декларацию подавать не нужно.

Для резидентов ставка составляет от 13% до 22% в зависимости от размера дохода за год. Для нерезидентов она равна 30%. С 2026 года организаторы будут удерживать налог с любого лотерейного выигрыша.