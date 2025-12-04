В четверг Роскомнадзор ограничил работу FaceTime на территории России

Роскомнадзор ввел ограничения на работу сервиса видеосвязи FaceTime на территории России. В ведомстве пояснили, что сервис используют для совершения преступлений.

Представители Роскомнадзора ограничили работу сервиса видеосвязи FaceTime от Apple. В ведомстве пояснили, что это решение принято на основании информации правоохранителей. Так, сервис использовали для организации террористической деятельности, вербовки и мошенничества против граждан России.

Ранее глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов отмечал, что мошенники активно переключились на FaceTime, пока другие мессенджеры работали с перебоями.

По его словам, во время видеозвонков злоумышленники просят жертв включить демонстрацию экрана, чтобы перехватить банковские коды или личные данные.