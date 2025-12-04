Четверг, 4 декабря 2025
Санкт-Петербург
Новости

С компании Киркорова взыскали долг за проезд по платным дорогам

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала "Филипп Киркоров"

С кампании народного артиста России Филиппа Киркорова взыскали задолженность за проезд по платным трассам.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной компании «Российские автомобильные дороги» и взыскал ООО «Филипп Киркоров Продакшн» деньги за проезд по платным участкам автомагистралей.

Согласно материалам суда, с компании был взыскал долг в размере 2,08 тысячи рублей и такую же сумму неустойки. Общая сумма взыскания составила 4,1 тысячи рублей.

Судебный приказ был вынесен в упрощенном порядке на основании документов, подтверждающих долг. Этот порядок применяется, когда сумма требований не превышает 750 тысяч рублей и они связаны с неисполнением договора. Приказ является одновременно исполнительным документом.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, единственным участником и владельцем ООО «Филипп Киркоров Продакшн» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей является певец Филипп Киркоров. Основным видом деятельности компании заявлена деятельность в области исполнительских искусств.

