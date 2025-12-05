В Петербурге завершено расследование дела о мошенничестве на 357 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной компании. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 357 миллионов рублей.

Как установило следствие, фигурантка с целью уклонения от налоговых обязательств создала схему фиктивного документооборота. В бухгалтерскую отчетность она внесла заведомо ложные данные о работе с 22 фирмами-однодневками и подконтрольными организациями, хотя фактически такой деятельности не велось.

В результате этих действий бюджету страны был причинен ущерб на 357 миллиона. В ходе расследования правоохранители допросили больше 45 свидетелей, в том числе из семи других регионов, а также провели свыше 15 обысков с изъятием доказательств.

Под тяжестью собранных доказательств обвиняемая признала вину. Для возмещения ущерба государству на ее счета и имущество наложен арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.