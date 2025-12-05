Суд разъяснил порядок расчетов при отмене сделки по «схеме Долиной»

Кассационный суд общей юрисдикции дал разъяснение по спорам о признании сделок с недвижимостью недействительными.

Суд постановил, что недействительная сделка ведет к взаимному возврату. Покупатель должен получить свои деньги обратно. Продавцу возвращают квартиру. Это правило называется двусторонней реституцией. Оно закреплено в Гражданском кодексе. Суд отметил, что это последствие наступает по закону. У суда нет права отступить от этого правила.

Разъяснение дали по гражданскому делу. Его схема похожа на дело певицы Ларисы Долиной. В подобных случаях продавцов обманывают. Они передают деньги мошенникам, а затем требуют отменить сделку.

Суд также уточнил что для возврата не нужен отдельный иск от стороны против недействительности сделки. Данное заявление было сделано на фоне дела Ларисы Долиной у которой похитили деньги от продажи квартиры по схожей схеме.

Отметим, что на данный момент в Госдуме обсуждают меры по предотвращению подобных ситуаций. Депутаты предлагают ввести семидневный период охлаждения для сделок с недвижимостью обязательное нотариальное заверение договоров и страхование рисков если жилье единственное для одной из сторон.