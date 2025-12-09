Десять музеев Ленобласти станут официальными площадками для регистрации брака

С 2026 года десять музеев Ленинградской области официально станут площадками для государственной регистрации брака.

Власти региона утвердили перечень музеев различной тематики, включая историко-краеведческие, мемориальные и объекты оборонительного зодчества. В список вошли, в частности, «Дом станционного смотрителя», «Домик няни Пушкина», музеи-крепости в Ивангороде и Копорье, музей-усадьба Н.К. Рериха и Сосновоборский художественный музей, сообщает allnw.

По данным управления ЗАГС, в настоящее время в области уже действует 25 выездных площадок для регистрации брака.

Ключевым преимуществом для молодоженов станет отсутствие платы за аренду музейного пространства для проведения самой церемонии. Пара оплачивает только установленную государственную пошлину.

Проект, который был запущен в 2023 году в качестве пилотного, переходит в стадию системного внедрения. Перечень учреждений является открытым и может быть дополнен по результатам анализа спроса.