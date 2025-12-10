Среда, 10 декабря 2025
$77.27 €89.71 ¥10.83
2.8 C
Санкт-Петербург
Новости

В Петербурге откроют 20 новых промпредприятий в течение пяти лет

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге планируют открыть 20 новых промышленных предприятий в ближайшие пять лет.

Как сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург», параллельно будут созданы 30 индустриальных парков и технопарков, а также две технологические долины. Эти проекты обеспечат более чем  50 тысяч новых рабочих мест для жителей города.

Глава Северной столицы подчеркнул, что развитие промышленного сектора остается одним из ключевых приоритетов. Создание современных производств направлено на укрепление экономики мегаполиса.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что Фонд развития промышленности Петербурга одобрил льготные займы для четырех предприятий. Общая сумма финансирования составила свыше 644 млн рублей.

Средства предоставлены под три-семь процентов годовых на срок до 60 месяцев. Компании направят их на расширение мощностей, внедрение инновационных технологий и повышение экологической безопасности производства.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Почему «Контрол лизингу» не страшен дефолт «Монополии»

В СМИ циркулирует информация о «сделке года», в которой участвует КОНТРОЛ лизинг. Как сообщили нашему изданию в компании, сделку по компании «Монополия» не финансировали как лизингополучателя, а заключали договоры напрямую с индивидуальными предпринимателями.Компания «Монополия» в рамках этой сделки не является должником или лизингополучателем.«Монополия» – это площадка по интеграции заказов с несущественной долей рынка. Отдельно тщательно отслеживается платежеспособность клиента и состояние предмета лизинга, в том числе с помощью телеметрии АВО и регулярных осмотров.КОНТРОЛ лизинг следит за соотношением цены залога и размера долга. Согласно регламентам по работе с проблемными активами, после двух неплатежей происходит процедура изъятия техники и передача новому лизингополучателю – индивидуальному предпринимателю.Как далее поясняют в компании, доля индивидуальных предпринимателей в лизинговом портфеле КОНТРОЛ лизинг, работающих на рынке грузоперевозок и...
Читать далее
Новости

Сколько может получить Ленобласть с продажи красивых номеров через «Госуслуги»

В России предложили узаконить торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Проводить её планируют прямо через ГИБДД и портал «Госуслуги». С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Разбираемся, как это отразится на бюджете Ленинградской области.Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков отметил, что легальная продажа таких номеров через «Госуслуги» — это логичный шаг. Он пояснил, что этот подход прост и экономически обоснован: в бюджет поступят миллиарды рублей, а правила продажи станут прозрачными для каждого автовладельца. Владислав Даванков добавил, что президент России Владимир Путин также обратил внимание на проблему. Это поможет быстрее легализовать торговлю автомобильными номерами.Сторонники партии «Новые люди» провели эксперимент. Всего за несколько часов они обнаружили на дорогах Ленинградской области 150 дорогих авто с «красивыми» номерами. Если опираться...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть авто смерть суд погода авария убийство Россия петербург метро мигранты прокуратура алкоголь статистика москва туризм недвижимость цены Роспотребнадзор здоровье Новый год задержание ученые экология Госдума жильё конкурс музеи город Китай пенсии мошенники мвд гатчина дворцовая площадь транспорт выплаты жалоба путешествия ск проекты космос кгиоп

Новости дня

Новости

Петербургский метрополитен к 2031 году пополнится 950 вагонами «Балтиец»

Ленинградская область

В Ленобласти задержали производителей суррогата после гибели двух человек

Ленинградская область

На трассе «Луга-Медведь» иномарка насмерть сбила пешехода

Вне СПб

Иван Бобров сообщил о приведении в порядок территории на проспекте Вернадского

Ленинградская область

СК возбудил дело после гибели рабочего в порту Усть-Луги

Новости

Сеть автостоянок в Кронштадте расширят на 200 мест

Новости

В Петербурге завершили дело о самоуправстве отца в отношении дочери

Новости

В Петербурге разоблачили схему по 20 фиктивным бракам нелегальных мигрантов

Новости

В 2026 году в ОЭЗ «Санкт-Петербург» построят 11 предприятий

Новости

Жалоба на сброс отходов в реку Утка в Петербурге дошла до Бастрыкина

Новости

В жилом комплексе «Северная долина» сдана в эксплуатацию новая школа на 825 мест

Вне СПб

Татьяна Буланова стала студенткой заочного отделения минского института

Наука

Звездопад Геминиды достигнет максимума в ночь на воскресенье

Новости

Прокуратура проверит обстоятельства возгорания на катере в Петербурге

Город

Петербуржцев предупредили о желтом уровне опасности из-за сильного ветра

Новости

Петербуржцам перечислили пять устаревших моделей зимних шапок

Ленинградская область

В Гатчине открыли мемориальную доску участникам Великой Отечественной

Город

В Петербурге растет спрос на малогабаритное жилье в исторических зданиях

Город

В Петербурге завершили расследование дела об осквернении Вечного огня

Культура

Три дома на Боткинской улице стали памятниками архитектуры

Новости

Спрос на ИИ-инфраструктуру провоцирует рост цен на оперативную память

Ленинградская область

В Ленобласти защитили студенческие проекты по экологии

Город

В декабре «Новогодняя почта» вернется на Дворцовую площадь

Новости

Аномальная комета 3I/ATLAS вызвала тревогу среди ученых

Деньги

В Госдуме раскритиковали предложение о единовременной выплате пенсионерам

Город

В парадной доходного дома на Каменноостровском проспекте появились трещины

Город

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 30% за неделю

Новости

Биологи оценили влияние человека на кошачье мяуканье

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb