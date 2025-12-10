В Петербурге откроют 20 новых промпредприятий в течение пяти лет

В Санкт-Петербурге планируют открыть 20 новых промышленных предприятий в ближайшие пять лет.

Как сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург», параллельно будут созданы 30 индустриальных парков и технопарков, а также две технологические долины. Эти проекты обеспечат более чем 50 тысяч новых рабочих мест для жителей города.

Глава Северной столицы подчеркнул, что развитие промышленного сектора остается одним из ключевых приоритетов. Создание современных производств направлено на укрепление экономики мегаполиса.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что Фонд развития промышленности Петербурга одобрил льготные займы для четырех предприятий. Общая сумма финансирования составила свыше 644 млн рублей.

Средства предоставлены под три-семь процентов годовых на срок до 60 месяцев. Компании направят их на расширение мощностей, внедрение инновационных технологий и повышение экологической безопасности производства.