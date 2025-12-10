В Госдуме предложили платную ускоренную выдачу загранпаспортов

Депутаты Государственной думы предложили ввести официальную платную услугу по ускоренному оформлению заграничных паспортов.

Инициаторами выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди» Владимир Плякин и Амир Хамитов. Соответствующее обращение было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Авторы указывают, что действующие правила разрешают срочное оформление только по узкому перечню экстренных причин, таких как лечение или болезнь родственника. При этом в жизни часто возникают другие ситуации, требующие быстрого получения документа, — срочная командировка, «горящая» туристическая путевка или обнаруженная ошибка.

Депутаты отмечают, что из-за отсутствия легальной опции граждане вынуждены обращаться к посредникам. Легализация практики позволит вывести эти финансовые потоки в государственный бюджет и удовлетворить объективный спрос.