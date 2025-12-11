Четверг, 11 декабря 2025
Юрист Палюлин предложил меры по защите покупателей недвижимости

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В свете недавних резонансных судебных дел о покупке недвижимости юрист Антон Палюлин предложил меры по защите прав граждан. 

По его мнению, необходимо создать механизмы для проверки дееспособности и свободы воли продавца в момент совершения сделки, чтобы повысить чистоту и надежность таких операций.

Как сообщает RuNews24.ru, эксперт считает, что сложившаяся практика обнажает системный дисбаланс между стабильностью имущественного оборота и защитой слабой стороны договора. 

Палюлин предложил рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство, которые бы уравновесили эти интересы и минимизировали риски.

Одной из ключевых мер, по его мнению, может стать обязательное нотариальное удостоверение для сделок с недвижимостью, где продавец достиг пенсионного возраста. 

Нотариус, по словам юриста, уже обязан проверять действительное волеизъявление сторон и может отказать в удостоверении, если у него возникают обоснованные сомнения в наличии у продавца собственной свободной воли на совершение данной сделки.

