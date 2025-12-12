Днем в пятницу петербуржцы получили доступ в Интернет

В Санкт-Петербурге после двух суток сбоев возобновил полноценную работу мобильный интернет. Пользователи сообщают о доступе не только к ресурсам из ограниченного перечня.

Полноценный доступ в сеть через мобильные устройства для жителей Санкт-Петербурга восстановлен спустя 48 часов после начала масштабного сбоя. По сообщениям пользователей, на территории Северной столицы стали доступны для загрузки не только сайты и приложения, входящие в так называемый «белый список».

Отметим, что около пяти часов утра сервис Downdetector зафиксировал новый всплеск жалоб на отсутствие связи. Проблемы коснулись абонентов всех крупных операторов, включая, «Билайн», T2 и «Т-Мобайл».

В Комитете по информации и связи Санкт-Петербурга накануне пояснили, что ухудшение работы мобильного интернета в приграничных с Ленинградской областью районах могло быть связано с противодействием беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). По этой причине вышки связи либо принудительно отключались в целях безопасности, либо на них осуществлялось глушение сигнала.

В ведомстве также не исключили, что отключение Интернета могло быть инициировано самими сотовыми операторами в соответствии с внутренними распоряжениями.