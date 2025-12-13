На Загородном проспекте отремонтировали фасад исторического дома

В Центральном районе Санкт-Петербурга завершился ремонт фасада дома на Загородном проспекте.

В рамках работ подрядчики Фонда капитального ремонта привели в порядок аварийный балкон с чугунными подпорками по лицевому фасаду. Типовое ограждение советского периода было заменено на восстановленное по историческим чертежам чугунное. Также были устранены все повреждения штукатурного слоя и многочисленные цветовые несовпадения, накопленные за годы эксплуатации. Об этом сообщили пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте»

Градозащитники отметили, что на обновленных стенах пока не появились граффити, которые регулярно наносят со стороны Банного переулка и сквера Довлатова.

По словам местных жителей, изменения также коснулись и дворовых фасадов, которые десятилетиями находились в плачевном состоянии. За несколько месяцев ремонта их внешний вид кардинально преобразился.

В то же время активисты отмечают, что во дворе до сих пор остаются нерешенные проблемы. На данный момент рабочие продолжают ремонт кровли из-за чего на территории находятся строительные материалы и временные бытовки для рабочих. Кроме того, не приведены в порядок многочисленные провода, которые по нормативам должна была упорядочить местная управляющая компания.

К положительным моментам ремонта градозащитники относят установку новых темных дверей, качественных козырьков, оформление ступеней и перил, а также облицовку цоколя плитами из путиловского известняка.