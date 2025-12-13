Россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени «Госуслуг»

Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения от имени портала «Госуслуги», предлагая фиктивные выплаты. Целью рассылки является вовлечение пользователей в мошеннические схемы.

Правоохранительные органы предупредили о новой волне мошенничества в мессенджерах. Злоумышленники рассылают сообщения, маскирующиеся под официальные уведомления с портала «Госуслуги». В них они предлагают получателям оформить якобы положенные им выплаты.

Полицейские зафиксировали массовую рассылку 11 декабря. Подобный спам является классической схемой для вовлечения граждан в противоправную деятельность, сообщает ivbg.ru.

При попытке получить обещанные средства пользователям предлагают перейти на ресурсы, связанные с нелегальными онлайн-казино, фальшивыми инвестиционными платформами или предлагается установить вредоносное программное обеспечение под видом полезных приложений.

В ведомстве отметили, что подобные схемы остаются актуальными на протяжении многих лет, и их жертвами могут стать даже опытные пользователи.