Народные традиции и запреты в день святого Наума

Даниил Александров

Воскресенье, 14 декабря, по народному календарю отмечается день святого пророка Наума, известный как Наум Грамотник. С этой датой связан ряд традиционных запретов и рекомендаций, призванных сохранить знания и привлечь удачу.

Исторический контекст праздника

Праздник посвящен памяти ветхозаветного пророка Наума, жившего в VII веке до нашей эры. Несмотря на скудность биографических сведений, на Руси его имя, созвучное слову «ум», способствовало формированию особого отношения к этой дате. Пророк Наум стал считаться покровителем наук и образования.

В прошлом данный день было принято начинать обучение детей и совершать молебны о даровании мудрости. Сложилась устойчивая традиция связывать этот день с интеллектуальным трудом и приобретением знаний.

Традиционные запреты

С праздником Наума Грамотника связана система запретов, основанных на народных поверьях. Большинство из них направлено на сохранение полученных знаний и благополучия. 

Наши предки считали, что в этот день не следует оставлять учебники и книги раскрытыми, чтобы знания не «улетучились». Во время занятий не рекомендуется принимать пищу, дабы не «заесть» изученное. 

Под запретом также находится хвастовство успехами в учебе, что, по поверьям, может привести к сглазу и снижению успеваемости. К бытовым ограничениям относят отказ от уборки и стирки, так как эти действия символически могут «смыть» счастье из дома.

Кроме того, не следует давать или брать в долг, чтобы избежать будущих денежных проблем. Также не нужно смотреть в глаза при подаче милостыни или не смотреть в зеркало сразу после завершения важного умственного труда.

Рекомендуемые действия

Этот день благоприятен для начала обучения, планирования образовательных целей и записи на курсы. Также рекомендуется делать покупки, связанные с получением знаний, — покупать книги, учебники или оплачивать образовательные услуги.

Полезным будет навести порядок в домашней библиотеке, пересмотреть книги и передать ненужные издания в дар. Чтобы привлечь удачу, советуют завести новый ежедневник для записи планов и желаний, которые, согласно поверьям, в этот день имеют высокие шансы на исполнение.

Погодные приметы и прогностика

День Наума Грамотника в народном календаре тесно связан с наблюдениями за природой, которые использовали для предсказания погоды. Появление обильного снега считали предвестником затяжного ненастья. Иней сулил обильную росу летом.

Особо яркое мерцание звезд на ночном небе предвещало скорую метель или вьюгу. Глухой лай собак расценивали как признак приближающегося снегопада. Низкие облака указывали на сильное похолодание, а северный ветер предсказывал усиление морозов.

