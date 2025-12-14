В Петербург и обратно изменились маршруты поездов из-за аварии под Пензой

Крушение грузового состава в Пензенской области привело к изменению маршрутов ряда пассажирских поездов, следующих в Санкт-Петербург и обратно.

Инцидент произошел на станции Чаис, где произошло столкновение грузового поезда с локомотивом. В результате с рельсов сошли несколько цистерн с мазутом, что вызвало разлив топлива на площади около семисот пятидесяти квадратных метров. В пресс-службе РЖД подтвердили эту информацию и отметили влияние аварии на движение.

Для обеспечения непрерывного сообщения было принято решение перенаправить 12 составов дальнего следования по альтернативному пути через станции Сызрань и Пенза. Среди них оказались поезда, следующие из Уфы и Самары в Северную столицу, а также обратные составы. Диспетчерские службы осуществляют постоянный мониторинг ситуации.

На месте происшествия ведутся круглосуточные восстановительные работы. Согласно озвученным планам, движение по первому пути планируется возобновить к девяти часам вечера 14 декабря. Полное восстановление движения по второму пути ожидается к полуночи 15 декабря. Пассажирам рекомендовано учитывать возможные задержки.

Некоторые поезда, несмотря на происшествие, уже прибыли в пункты назначения. В их числе состав из Челябинска в Москву и поезд, курсирующий между Петербургом и Самарой, которые доехали с небольшим опозданием. Работа по нормализации графика движения продолжается.