В Ленобласти напомнили о правилах работы мобильного интернета при отключении

Комитет цифрового развития Ленинградской области проинформировал о текущей ситуации с мобильной связью в регионе.

Как сообщает издание «Невский проспект», мобильный интернет и все ресурсы в Сети работают в стандартном режиме. Ведомство уточнило, что силовые структуры федерального уровня имеют право временно ограничивать доступ к некоторым сервисам для обеспечения безопасности.

Эти решения не зависят от операторов связи или местных властей. В подобных случаях жителям рекомендуют переходить на альтернативные каналы.

К ним относятся обычная голосовая связь, проводной Интернет и Wi-Fi от такого подключения. Актуальный список публичных точек доступа размещен на портале «Связь47».

Также продолжат работу сервисы, входящие в специальный «белый список». Его состав регулярно обновляется для поддержания коммуникаций.