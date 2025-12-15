Юрист пояснил причины регистрации товарных знаков ушедшими брендами

Иностранные компании, ушедшие с российского рынка, регистрируют товарные знаки в стране для сохранения правового контроля над своими брендами.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева, такие действия не стоит расценивать как коммерческое возвращение. Регистрация знака является в первую очередь мерой по защите интеллектуальной собственности, а не индикатором хозяйственной деятельности.

По его словам, исключительное право позволяет правообладателю пресекать некорректное использование бренда в рекламе, Интернете и на маркетплейсах. Это актуально даже при полном отсутствии собственных продаж компании в России.

Действующая регистрация также помогает блокировать попытки конкурентов зарегистрировать сходные обозначения. Подобные меры позволяют не доводить ситуацию до длительных судебных разбирательств о приоритете прав на бренд.