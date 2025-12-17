Два района Петербурга остались без отопления из-за порыва трубопровода

Авария на тепломагистрали привела к частичному отключению отопления в двух районах Санкт-Петербурга и городе Кудрово Ленинградской области.

Отключение затронуло часть Невского и Красногвардейского районов города, а также расположенное рядом Кудрово. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По информации администрации Ленинградской области, из-за аварии на трубопроводе прекращена подача теплоносителя в 79 многоквартирных домов в Кудрово.

Само повреждение произошло на проспекте Большевиков. Авария случилась на тепломагистрали, введенной в эксплуатацию в 1980 году.

Аварийно-восстановительные работы проводит теплоснабжающая организация. Плановый срок их завершения установлен до 03:00 по московскому времени 18 декабря. По последним данным, энергетики уже демонтировали поврежденный участок трубы и начали готовиться к монтажу нового отрезка трубопровода длиной около шести метров. На месте работают две ремонтные бригады.