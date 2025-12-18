Четверг, 18 декабря 2025
$79.43 €93.81 ¥11.26
3.4 C
Санкт-Петербург
Новости

В России примут закон о блокировке сайтов с онлайн-продажами табака

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В России будут блокировать интернет-сайты, предлагающие дистанционную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. 

Соответствующий законопроект был принят Государственной думой сразу во втором и третьем чтениях. Закон предусматривает внесудебный порядок блокировки. Сайты с информацией об онлайн-продаже сигарет, устройств вроде IQOS и кальянов будут добавляться в специальный реестр запрещенной информации.

Владельцев интернет-ресурсов также обяжут отслеживать появление подобных предложений на своих площадках. Авторы инициативы отмечают, что аналогичные меры уже действуют для онлайн-продажи алкоголя и доказали свою эффективность.

Если президент подпишет документ, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Это позволит пресекать торговлю табачной продукцией через маркетплейсы и другие онлайн-платформы.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Где найти настоящую зиму, пока в Петербурге нет снега 

В Санкт-Петербурге, где снежная зима в последние годы стала редким явлением, многие горожане задаются вопросом о поиске настоящих морозов и сугробов. Мы расскажем о доступных маршрутах, которые позволят гарантированно погрузиться в зимнюю атмосферу без чрезмерных затрат.Среди неочевидных, но интересных направлений можно выделить города Карелии и Заполярья. Они предлагают не только стабильный снежный покров, но и уникальные северные впечатления.Костомукша: карельская зима с европейским флеромОдним из подходящих вариантов может стать карельский город Костомукша. Его стоит выбрать тем, кто скучает по скандинавской эстетике, поскольку город изначально строился при участии финских специалистов.Местные власти сохранили аккуратную архитектуру и особую атмосферу. Здесь можно найти уютные кафе, современные жилые кварталы и обширные лесные массивы прямо в черте города.Снежный покров в этом регионе устанавливается обычно в конце ноября...
Читать далее
Новости

Петербург и область оборудованы стойками для самостоятельного оформления

В отделениях связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжается установка специализированных стоек, позволяющих клиентам самостоятельно готовить отправления. Как сообщает пресс-служба «Почты России» по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону, на сегодняшний день такое оборудование размещено уже в 260 почтовых отделениях. С момента его ввода услугами автоматизированных стоек воспользовались порядка 1,5 миллионов человек. При этом показатель отправлений, оформленных через интернет-сервисы с последующей самостоятельной подготовкой, вырос на 50%. Каждая стойка включает в себя сенсорный терминал, электронные весы и принтер для печати сопроводительных документов. Посетители могут самостоятельно определить вес и стоимость отправления, заполнить электронную форму, совершить платеж и получить готовый бланк для наклейки на почтовое отправление. После этого полностью подготовленную посылку необходимо передать сотруднику на рабочем месте. Согласно оценкам компании, это решение в разы сократило операционное...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети суд петербург метро чп прокуратура общество проверка статистика закон москва деньги нарушения продукты Александр Беглов ученые мчс Госдума жильё выставка город тепло штраф школа снег александр дрозденко выплаты жалоба подросток космос пенсия кирилл поляков депутаты мнение область квартира зима эксперты рейс сизо школьник

Новости дня

Новости

Красная икра с Дальнего Востока получит название «Трамповка»

Новости

Роспотребнадзор назвал ситуацию с гриппом в Евразии контролируемой

Новости

Мошенники обманули внука Татьяны Васильевой на 360 тысяч рублей

Новости

Напавший на школу в Подмосковье 15-летний подросток отправлен в СИЗО

Новости

В Петербурге Авито рассказал школьникам базовые правила цифровой гигиены

Новости

Принц Гарри оставил Меган Маркл дома и отправился в Аспену на чемпионат

Новости

В России введут новый порядок взыскания исполнительского сбора с должников

Новости

Эксперты оценили барьеры для внедрения корпоративных пенсионных программ

Новости

Эксперты сообщили о структурном кризисе в российском автопроме

Новости

Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх

Ленинградская область

Поиски двух рыбаков на озере Самро завершились обнаружением тел

Новости

До сближения аномальной кометы 3I/ATLAS с Землей осталось несколько часов

Новости

Депутат из Брянска назвал выставку в Вене финансированием вандализма

Новости

Где найти настоящую зиму, пока в Петербурге нет снега 

Вне СПб

Бобров сообщил о создании парковки в Марьино

Новости

Надежда Бабкина закрыла фонд помощи пожилым артистам из-за убытков

Новости

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Новости

Петербург и область оборудованы стойками для самостоятельного оформления

Новости

При задержке рейса пассажирам положены телефонные звонки и горячее питание

Новости

Напавший на учительницу подросток отправился СИЗО на два месяца

Новости

Ксения Собчак назвала доносы на Нагиева «погоней за хайпом»

Ленинградская область

Курьер мошенников задержан после кражи 2 млн у пенсионера в Ленобласти

Новости

Мессенджер Telegram оштрафован на 6 млн рублей по иску Роскомнадзора

Ленинградская область

В Ленобласти в понедельник проверят систему оповещения

Новости

Налоговая задолженность блогера Лерчек превысила 173 млн рублей

Новости

Верховный суд назвал причины уязвимости Долиной для мошенников

Новости

Свидетель сообщил о передаче денег неизвестным людям для Ларисы Долиной

Ленинградская область

УК жилого дома в Тайцах была замечена в нарушениях сферы ЖКХ

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb