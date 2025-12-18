В России примут закон о блокировке сайтов с онлайн-продажами табака

В России будут блокировать интернет-сайты, предлагающие дистанционную продажу табачной и никотинсодержащей продукции.

Соответствующий законопроект был принят Государственной думой сразу во втором и третьем чтениях. Закон предусматривает внесудебный порядок блокировки. Сайты с информацией об онлайн-продаже сигарет, устройств вроде IQOS и кальянов будут добавляться в специальный реестр запрещенной информации.

Владельцев интернет-ресурсов также обяжут отслеживать появление подобных предложений на своих площадках. Авторы инициативы отмечают, что аналогичные меры уже действуют для онлайн-продажи алкоголя и доказали свою эффективность.

Если президент подпишет документ, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Это позволит пресекать торговлю табачной продукцией через маркетплейсы и другие онлайн-платформы.