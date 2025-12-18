Инвестиции в экономику Ленобласти превысили 1 трлн рублей за 9 месяцев

Объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области за первые девять месяцев 2025 года превысил один триллион рублей.

Как сообщает издание «Невский проспект», вице-губернатор региона по экономике Егор Мищеряков отметил, что к концу года показатель может еще вырасти и превзойти результат прошлого года, который составил 1,1 триллиона рублей.

Основой экономики региона является промышленность, на долю которой приходится почти 40 процентов валового регионального продукта.

Поддержка промышленных предприятий остается ключевым приоритетом для властей Ленобласти.

Ранее также сообщалось о значительном росте общего торгового оборота региона с другими субъектами России на 30 процентов в годовом выражении. Динамичные экономические показатели подтверждают устойчивое развитие региона.