Девушка согласилась выйти замуж за журналиста после прямой линии Путина

Журналист из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным», и она дала согласие.

Корреспондент «Четвертого канала» Кирилл Бажанов пришел на мероприятие в праздничном костюме и с плакатом, на котором было написано «Хочу жениться!». Обратившись к президенту и к своей девушке, которая смотрела трансляцию, он прямо в студии сделал ей предложение руки и сердца.

Президент России Владимир Путин, заметив наряд журналиста, пошутил, что тот выглядит так, будто готов к самому акту бракосочетания. Бажанов, объяснив причину своего необычного вида, обратился к своей возлюбленной по имени и предложил ей выйти за него замуж.

После этого журналист пригласил главу государства на будущую свадьбу. Как стало известно позже, девушка, увидевшая предложение в прямом эфире, дала свое согласие.