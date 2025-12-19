Долина обратилась в полицию после получения требования освободить квартиру

Певица Лариса Долина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве после того, как получила официальное требование от новой владелицы квартиры освободить жилье.

Как свидетельствуют материалы дела, артистка получила от Полины Лурье уведомление о планируемой передаче квартиры в июле 2024 года. После нескольких напоминаний в августе того же года Лурье отправила Долиной заказное письмо с требованием передать жилье и сняться с регистрационного учета.

Именно после получения этого письма, 3 августа, Лариса Долина подала заявление в полицию о мошенничестве. На основании этого обращения было возбуждено уголовное дело, певицу признали потерпевшей, а на спорную недвижимость наложили арест.

Позднее судебные инстанции признали сделку по продаже этой квартиры недействительной. Данное решение было поддержано Мосгорсудом и оставлено без изменения кассационной инстанцией. Последней надеждой для покупательницы остается обращение в Верховный суд России.