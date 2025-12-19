Путин предложил два варианта решения проблемы с приложениями для диабетиков

Президент России Владимир Путин прокомментировал проблему, связанную с дистанционным мониторингом состояния детей с сахарным диабетом в условиях нестабильной работы мобильного интернета.

Как сообщает «ФедералПресс», вопрос касается работы специальных приложений для инсулиновых помп, которые носят несовершеннолетние с диабетом первого типа.

При отключении мобильного интернета эти устройства перестают передавать данные на смартфоны родителей, лишая их возможности оперативно отслеживать уровень глюкозы в крови ребенка и вызывать экстренную помощь.

Во время прямой линии глава государства подтвердил, что проблема существует и связана с мерами по обеспечению безопасности, так как серверы многих подобных сервисов находятся за рубежом.

Президент предложил два возможных пути решения: переход на отечественное программное и аппаратное обеспечение либо договоренности с иностранными производителями о переводе их сервисов на территорию Российской Федерации.