В воскресенье самолет с Лукашенко приземлился в Пулково для участия в саммитах

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и стран СНГ. Северную столицу также посетит президент России Владимира Путина.

Самолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту приземлился в аэропорту Пулково Петербурга. Его визит связан с участием в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, которые пройдут на территории города 21 и 22 декабря.

Как сообщила пресс-служба лидера Республики Беларусь, в повестку дня заседания ЕАЭС включено порядка 20 вопросов. В их числе — обсуждение формирования общих рынков, направлений международной деятельности и других тем интеграционной повестки.

Напомним, что 21 декабря в Северную столицу для участия в мероприятиях также прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров, ожидается и приезд президента России Владимира Путина.

Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы евразийской экономической интеграции, углубления торгово-финансового взаимодействия и кооперации в энергетической сфере.