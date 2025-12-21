МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Петербурге в понедельник

В Санкт-Петербурге в понедельник ожидается ухудшение погодных условий с переходом осадков в мокрый снег и образованием гололедицы. Спасательные службы призывают водителей и пешеходов соблюдать повышенную осторожность.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу распространили предупреждение об ухудшении погодных условий 22 декабря. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдут осадки в виде небольшого дождя, мокрого снега и снега. Также на дорогах появится гололедица.

Специалисты отмечают, что выпадение мокрого снега может вызвать резкое ухудшение условий дорожного движения, снижение видимости и скорости транспортного потока. Водителям рекомендуют заблаговременно заменить летние шины на зимние, проверить уровень технических жидкостей в автомобилях, а также соблюдать скоростной режим, соответствующий сложным дорожным условиям.

Для минимизации риска аварий эксперты предлагают увеличить интервалы между транспортными средствами и воздержаться от резких маневров.

Пешеходам советуют учитывать увеличение тормозного пути автомобилей и не начинать переход проезжей части без убеждения в собственной безопасности. При движении в темное время суток необходимо использовать одежду или аксессуары со световозвращающими элементами.