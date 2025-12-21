Петербуржцам сообщили о желтом уровне опасности в понедельник

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать с утра 22 декабря до полудня следующего дня.

Пресс-служба Смольного распространила сообщение об объявлении «желтого» уровня погодной опасности в связи с появлением гололедицы на дорогах Северной столицы. Установленный режим повышенной опасности вступит в силу 22 декабря в девять часов утра. Его действие продлится до полудня 23 декабря.

В связи с ожидаемым осложнением дорожной обстановки городские власти обратились к автомобилистам. Водителям настоятельно рекомендуется проявлять максимальную осторожность. Самым разумным решением, по мнению экспертов, может стать временный отказ от использования личного транспорта на протяжении всего указанного срока.

Также специалисты предупредили о возросшей вероятности возникновения аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Скользкое дорожное покрытие многократно увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля.