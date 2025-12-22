Судебный спор Долиной и Лурье повлиял на практику сделок с недвижимостью

Редкий юридический феномен, названный «эффектом Долиной», сформировался в конце 2025 года и повлиял на рынок жилья.

Частный судебный спор между народной артисткой Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье перерос в масштабное общественное явление. Его основой стало требование продавца признать сделку недействительной по статьям Гражданского кодекса, регулирующим оспоримые сделки.

Откуда появился «эффект Долиной»

Поводом для возникновения феномена послужила обычная сделка купли-продажи квартиры. Через некоторое время после регистрации права собственности Лариса Долина заявила, что действовала под давлением мошенников и не осознавала последствий своих действий.

В публичном пространстве артистка подчеркивала, что не винит покупательницу, а ее эмоциональные обращения широко разошлись в Сети. Сочетание юридической сложности вопроса и сильного медийного резонанса создало питательную среду для всеобщей тревоги. Общество стало опасаться, что любая сделка на вторичном рынке может быть впоследствии оспорена.

Почему произошла массовая «отмена» Ларисы Долиной

Когда история стала достоянием общественности, реакция оказалась резко негативной по отношению к продавцу. С точки зрения многих граждан, покупательница, исполнившая все формальности, оказалась в уязвимом положении. В социальных сетях распространились мемы и призывы бойкотировать выступления артистки.

Правовую позицию Полины Лурье озвучивал ее адвокат, заявивший о желании клиентки оградить частную жизнь от публичности. Особые вопросы вызвало публичное предложение Долиной вернуть деньги за квартиру в рассрочку, которое представитель покупательницы оценил как кабальные условия. Отсутствие развернутых комментариев юристов со стороны истца позволило информационному вакууму заполниться домыслами.

Судебная практика и правовая сторона вопроса

Ситуация вокруг этой сделки попадает в категорию оспоримых согласно Гражданскому кодексу. Для признания договора недействительным требуется доказать, что продавец не понимал значения своих действий или действовал под влиянием обмана.

Ключевое значение имеет добросовестность покупателя и представленная доказательная база, включая экспертизы и свидетельские показания. Суды традиционно стремятся защитить стабильность гражданского оборота, поэтому удовлетворение подобных исков — всегда сложный и неочевидный процесс. Ежегодно в России рассматривается около трех тысяч таких дел, и положительные решения выносятся в семидесяти семи процентах случаев, однако далеко не все они связаны с рынком недвижимости.

Последствия для рынка недвижимости

Стоит отметить, что «Эффект Долиной» проявился в практической плоскости. Покупатели на вторичном рынке стали значительно осторожнее и теперь часто требуют от продавцов, особенно пожилых, дополнительные гарантии. В частности, участились запросы на справки из психоневрологического диспансера.

Риелторы отмечают рост подозрительности к сделкам, которые совершаются быстро или по цене ниже рыночной. Одновременно ужесточился контроль за процедурой регистрации. В 2025 году было подано свыше одного миллиона заявлений с требованием запретить регистрацию перехода прав без личного присутствия собственника.

Правовые последствия и перспективы

Правовым последствием удовлетворения подобного иска является двусторонняя реституция: квартира возвращается продавцу, а деньги — покупателю. Однако если средства были похищены мошенниками, добросовестный приобретатель может лишиться и жилья, и финансов.

Резонансное дело высветило пробелы в системе защиты сторон. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем эксперты указывают на необходимость уточнения законодательства, разработки конкретных критериев оценки дееспособности и введения дополнительных процедур проверки добровольности сделки. Рост числа аналогичных исков в 2025 году свидетельствует о том, что «эффект Долиной» уже меняет юридическую практику.