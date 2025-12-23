Орешкин высказался против переноса столицы в Сибирь

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого экономического эффекта. По его мнению, для развития региона в первую очередь необходимо создавать центры экономической активности и инвестировать в инфраструктуру.

Выступая на Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения», Орешкин подчеркнул, что вместо административных мер следует сосредоточиться на улучшении условий жизни, создании новых рабочих мест и повышении инвестиционной привлекательности сибирских городов. Именно такой подход, по его словам, позволит естественным образом стимулировать экономическую активность.

Орешкин отметил, что ряд крупных компаний, включая «Русгидро», уже перенесли свои штаб-квартиры в Сибирь, что является позитивным примером. В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Сергей Караганов добавил, что подобный подход мог бы быть полезен и для некоторых федеральных министерств, способствуя более сбалансированному региональному развитию.