В Петербурге задержан мигрант с подложным документом в Большом порту

Сотрудники водной полиции Санкт-Петербурга задержали 41-летнего уроженца ближнего зарубежья по подозрению в использовании поддельного документа для пребывания на территории России. Мужчину выявили во время осуществления трудовой деятельности в Большом порту Санкт-Петербурга.

При проверке документов правоохранители установили, что отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина является подложной. В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что мигрант умышленно использовал заведомо поддельный документ, который формально предоставлял ему право находиться в России до января 2026 года, чтобы скрыть факт своего незаконного пребывания, сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Дознанием Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об использовании заведомо подложных документов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет либо ареста до шести месяцев.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.