Ученые нашли связь между кефиром и старением иммунитета

Японские ученые обнаружили, что определенный штамм бактерий в кефире может замедлять возрастные изменения иммунной системы.

По данным исследования в журнале Journal of Functional Foods, один из штаммов бактерий, способен замедлять процессы старения иммунной системы. Речь идет о бактерии Lentilactobacillus kefiri YRC2606, выделенной из кефира.

В ходе эксперимента ученые на протяжении восьми недель добавляли термоинактивированный (неактивный) штамм этой лактобактерии в рацион пожилых лабораторных мышей. После этого специалисты оценили состояние иммунной системы и внутренних органов животных.

В результате биологам удалось частично или полностью подавить воспалительные процессы, характерные для старения. Кроме того, снизилась активность белков, которые блокируют клеточное обновление и способствуют старению.

Авторы исследования полагают, что L. kefiri YRC2606 в перспективе может быть использована при разработке функциональных продуктов питания или специализированных добавок, направленных на поддержку иммунитета у людей пожилого возраста.

С возрастом иммунная система ослабевает, снижается способность клеток к обновлению и усиливается хроническое воспаление, что затрудняет борьбу с инфекциями и восстановление после болезней. Новые данные дают еще один аргумент в пользу включения ферментированных продуктов в рацион.