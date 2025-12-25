Следователи задержали подозреваемого в убийстве жителя Ленобласти

В Кингисеппе задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве.

Тело 41-летнего мужчины было обнаружено 16 декабря 2025 года под опавшей листвой на улице Большой Советской в Кингисеппе. Смерть наступила от закрытой тупой травмы шеи с повреждением спинного мозга.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили перчатку. Проведенная молекулярно-генетическая экспертиза позволила установить генотип, который совпал с данными ранее судимого мужчины. Это привело полицейских к 39-летнему местному жителю. Подозреваемый был задержан, а следователь подготовил ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, преступление было совершено 2 декабря 2025 года. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений подозреваемый задушил потерпевшего, накинув ему на шею ремень. После этого тело было засыпано опавшими листьями, а подозреваемый скрылся с места преступления.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.