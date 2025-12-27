Суббота, 27 декабря 2025
Санкт-Петербург
Медицина

Минздрав разрешит работать врачам с просроченной аккредитацией

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который разрешит допускать к работе врачей и фармацевтов, чья аккредитация или сертификат специалиста истекли в 2025 году.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, медицинские и фармацевтические работники, срок действия документов которых истек в период с 1 января по 31 декабря 2025 года, смогут продолжать профессиональную деятельность без прохождения аккредитации.

Эта мера призвана сохранить укомплектованность медучреждений и дать специалистам дополнительное время для перехода на новую процедуру подтверждения квалификации.

Проект устанавливает условия, при которых физические лица могут быть допущены к работе без действующей аккредитации. Решение направлено на поддержание кадрового потенциала системы здравоохранения в переходный период.

