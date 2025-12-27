В Петербурге отреставрированный Дом Кочубея передан Генпрокуратуре

Здание, известное как «Дом с маврами», станет резиденцией Генеральной прокуратуры в Северной столице.

Особняк, построенный в середине XIX века по проекту архитектора Геральда Боссе для князя Михаила Кочубея, является памятником архитектуры федерального значения. В ходе реставрации были полностью сохранены его конфигурация, исторические фасады, планировка, а также восстановлены росписи, лепнина и уникальные скульптуры. Все инженерные коммуникации заменены на современные.

Отметим, что теперь у Генпрокуратуры есть «достойная резиденция на берегах Невы». Гуцан поблагодарил городские власти за воссоздание исторического облика здания. С апреля 2017 года особняк уже находился в пользовании прокуратуры Петербурга, а до этого в разное время там размещались жилые квартиры и военный трибунал.