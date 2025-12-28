Утром в воскресенье в Пулково задерживается вылет 18 рейсов

В воскресенье из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге не могут вылететь 18 самолетов. Изменения в расписании затронули направления как внутри России, так и за рубеж.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, в числе задержанных оказался рейс FV 6313 авиакомпании «Россия» в Калининград с запланированным вылетом в 0:20 отложен. Посадка будет происходить 12:00 до 13:06. Новое время вылета установлено на 13:00.

Задерживается и вылет рейса SU 732 авиакомпании «Аэрофлот» в Хургаду на Boeing 777. Самолет должен был отправиться в 2:15, теперь планирует вылететь в 13:10.

Перенесен вылет рейса DP 529 перевозчика «Победа» в Калининград. Воздушное судно должно было вылететь в 7:55, теперь оторвется от земли в 8:45.

Изменено время вылета рейса DP 507 «Победы» во Владикавказ. Вылет самолета в 8:35, отложен до 10:00.

Задерживается рейс SU 6040 «Аэрофлота» в Москву (Шереметьево). Вылет самолета намеченный на 9:00, перенесен на 9:20.

Рейс 5N 531 авиакомпании Smartavia в Самару на Boeing 738 также отложен. Новое время вылета установлено на 10:00 вместо запланированных 9:25.

Вылет рейса 3F 334 перевозчика FlyOne Armenia в Ереван на Airbus A320, запланированный на 10:00, отложен до 15:45.

Перенесен вылет рейса 5N 507 Smartavia в Мурманск. Самолет Boeing 738, который должен был вылететь в 10:05, теперь отправится в путь в 12:25.

Задерживается вылет рейса UT 291 авиакомпании «ЮТэйр». Воздушное судно отправится в Геленджик в 12:00, вместо 11:10.