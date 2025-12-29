Пассажиры Петербурга сэкономили 15 млрд рублей с помощью карты «Подорожник»

Пользователи транспортной карты «Подорожник» сэкономили почти 15 миллиардов рублей на проезде в общественном транспорте Санкт-Петербурга с начала 2025 года.

Экономия стала возможной благодаря использованию сниженного тарифа по Единому билету, который на 30% ниже стоимости разовых поездок в наземном транспорте и метро, а также за счет применения пересадочного тарифа «60 минут» и билета «90 минут», записываемых на карту. Об этом сообщили в пресс-службе подведомственного Комитету по транспорту Петербурга СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В ведомстве добавили, что единый билет, записанный на «Подорожник», является самым популярным видом проездного билета среди пассажиров. За первые девять месяцев текущего года жители и гости города приобрели около двух миллионов таких карт. С их помощью за указанный период было совершено свыше 530 миллионов поездок.

Также представители учреждения сообщили о росте популярности мобильного приложения «Подорожник», которое установили свыше 500 тысяч пользователей.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отмечал, что ключевым преимуществом нового сервиса станет возможность полностью оплатить проезд онлайн, не посещая кассу и не активируя билет.