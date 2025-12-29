Промышленное производство в Петербурге выросло на 3,8% за 11 месяцев 2025 года

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2025 года увеличили объем производства на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обрабатывающем секторе рост составил 4,9%.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, наибольший рост показали несколько отраслей. Производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось на 33,2%.

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 24,1%. Производство автотранспортных средств продемонстрировало увеличение на 14,4%, а металлургическое производство — на 2,9%, добавил Поляков в своем Telegram-канале.

По словам вице-губернатора, власти продолжают работу по укреплению отечественной промышленности, повышению ее конкурентоспособности и обеспечению устойчивого экономического роста. В планах — решение новых задач и дальнейшее развитие всех отраслей.